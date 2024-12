VENETO – Sfrattato, con un lavoro ma senza casa: muore in un garage

L’avevano sfrattato perché non riusciva a pagare l’affitto, nonostante avesse un lavoro regolare, ma lui non si è arreso e per mesi ha cercato casa pubblicando annunci sui social. Così non gli è rimasto che andare a vivere e dormire in un garage: dove è morto lunedì, forse stroncato dal freddo che potrebbe aver aggravato il problema cardiaco di cui soffriva. L’ennesimo dramma sociale, che racchiude in sé le tante storture della società, si è consumato a Treviso e ha come protagonista e vittima Marco Marin, un 53enne originario di Santa Giustina in Colle, in provincia di Padova. I vigili del fuoco lo hanno trovato lunedì mattina nel garage, stroncato da un infarto mentre stava dormendo. Marin aveva addosso un pesante giubbotto e un berretto calcato in testa, tentativi evidenti di proteggersi dal freddo. Il garage dunque, scomodo e non riscaldato, è stato probabilmente decisivo per provocare la crisi cardiaca, collegata forse anche a una patologia pregressa, che lo ha ucciso. Il sindaco di Treviso, Mario Conte, parla all’Ansa Veneto di una storia “che fa riflettere, molto triste” e che si sarebbe potuta affrontare se Magrin avesse trovato il coraggio di “rivolgersi ad una comunità e a istituzioni che a Treviso sono pronte a tendere una mano. Può succedere a tutti di cadere in un ambito di difficoltà – aggiunge il sindaco – ma è in questi casi che la nostra comunità deve confermarsi solidale. E’ importante che dei disagi si venga a conoscenza”.ANSA VENETO