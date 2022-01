VENETO – Sequestrato 1 milione di euro ad avvocato dei vip

La Procura della Repubblica di Milano ha delegato ai militari del Nucleo di Polizia Economico- Finanziaria della Guardia di Finanza di Milano, l’esecuzione di un decreto di sequestro preventivo finalizzato all’applicazione della confisca per equivalente su beni intestati ad una holding immobiliare ora con sede a Galzignano Terme (PD), nonché alla contestuale notifica di un’informazione di garanzia nei confronti di due indagati per i reati di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte ed auto-riciclaggio.

In particolare, le indagini di polizia giudiziaria hanno consentito di riscontrare come un avvocato internazionalista (M.M.), mediante una serie preordinata di atti mirati ad evadere le incombenze fiscali in capo alla società e al suo titolare (nel frattempo morto), per conto dello stesso abbia trasferito la titolarità integrale delle quote dell’immobiliare italiana

ad una società ungherese, poi reintestandole ad un prestanome e trasformando l’impresa domestica in società semplice.

La misura cautelare reale è stata, quindi, applicata su sei immobili, ubicati a Cernusco sul Naviglio (MI), Cassina de’ Pecchi (MI), Vignate (MI) e Merate (LC), del valore di circa un milione di Euro, intestati alla società immobiliare, a garanzia del credito erariale.

L’avvocato in questione ha studio in via Montenapoleone a Milano. In passato ha assistito molti vip (estranei alle indagini) ed è rettore dell’Università Pulitzer di Budapest e console in Italia per la Sierra Leone.