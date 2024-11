VENETO – Scontro tra 2 camion: 2 feriti (FOTO)

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Alle 11:30 di ieri i vigili del fuoco sono intervenuti sulla autostrada A13 Bologna Padova, in direzione Nord all’altezza di Frassinelle, per un incidente stradale: tra due mezzi pesanti: feriti i due conducenti. Il primo automezzo telonato, che trasportava soia, si è rovesciato su un fianco in un fossato, a seguito del tamponamento di un camion cisterna alimentare che trasportava latte.

I vigili del fuoco accorsi da Rovigo, hanno messo in sicurezza i mezzi, mentre i due conducenti sono stati presi in cura dal personale del Suem per essere trasferiti in prono soccorso. Sul posto la polizia autostradale e il personale ausiliario dell’A13. Il traffico è stato canalizzato su una corsia per poter provvedere al recupero dei mezzi.