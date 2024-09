VENETO – Scontro auto-furgone che finisce contro un edificio e prende fuoco: 3 feriti (FOTO)

Alle 4:00, di mercoledì 11 settembre, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Borgo Padova a Camposampiero per un incidente tra un’auto e un furgone che dopo lo scontro è finito contro un edificio prendendo fuoco: tre feriti.

I vigili del fuoco arrivati dal distaccamento volontario di Borgoricco, hanno spento le fiamme del furgone, evitando la propagazione dell’incendio alla struttura adibita a studi medici comunque danneggiata dall’urto, dalle fiamme e dal fumo. I feriti sono riusciti a venire fuori autonomamente dai mezzi e sono stati presi in cura dal personale del Suem. Due persone sono state trasferite in ospedale, mentre un terzo è stato assistito sul posto. Il funzionario di guardia dei vigili del fuoco ha eseguito un sopralluogo della struttura, mentre i carabinieri che hanno eseguito i rilievi del sinistro.

Le operazioni di messa in sicurezza della squadra sono terminate alle 7:30.