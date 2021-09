Alle 5:40, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Traversa Agordino a Sedico per lo scontro tra due auto: ferite due donne. I pompieri arrivati da Belluno, hanno messo in sicurezza i mezzi, mentre le due conducenti sono state assistite dal personale sanitario del SUEM. I carabinieri hanno eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate alle 7:30.