VENETO – Scivola sul sentiero: recuperato dal Soccorso Alpino

Ieri sera poco prima delle 22 la Centrale operativa di Treviso ha attivato il Soccorso alpino della Pedemontana del Grappa, a seguito dell’infortunio di una escursionista, scivolata quasi in cima alla strada che da Sant’Andrea sale al Salto della Capra. La 33enne di Camposanpiero (PD), che faceva parte di un gruppo di 4 persone ed era scivolata sul ghiaccio riportando la probabile frattura di tibia e perone, è stata raggiunta da una squadra, compreso un medico. I soccorritori le hanno bloccato la gamba e prestato le prime cure, per poi trasportarla all’ambulanza del Suem di Crespano, che l’ha accompagnata in ospedale. L’intervento si è concluso attorno all’una.