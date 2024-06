VENETO – Scivola sul sentiero e si frattura la gamba

Attorno alle 15 di domenica la Centrale del 118 ha allertato il Soccorso alpino di Verona per una escursionista scivolata sul sentiero in località Casette. La 53enne moldava, che si trovava con un’altra persona, messo male il piede percorrendo una ripida discesa, aveva riportato la sospetta frattura della tibia. Raggiunta da una squadra assieme al personale sanitario dell’ambulanza, alla donna sono state prestate le prime cure. Imbarellata è stata trasportata a spalla per un quarto d’ora fino all’ambulanza, che l’ha accompagnata all’ospedale di Peschiera.