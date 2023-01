VENETO – Scivola sul sentiero: 44enne recuperato dal Soccorso alpino

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Per essere aggiornato sulle notizie del Veneto iscriviti al gruppo Facebook:

Attorno alle 11.50 il Soccorso alpino di Padova è stato allertato dalla Centrale del 118, per un escursionista scivolato sul sentiero che attraversa le creste del Monte Ceva. Il 44enne di Padova, che si trovava con altre persone, aveva messo male un piede a causa del tracciato fangoso e aveva riportato un probabile trauma alla caviglia. Raggiunto da 8 soccorritori, all’infortunato è stata subito immobilizzata la caviglia. L’uomo è stato quindi caricato in barella e trasportato per 800 metri fino all’ambulanza, diretta all’ospedale di Abano Terme.