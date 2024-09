VENETO – Scivola mentre trasporta la legna: interviene il Soccorso Alpino

Questa mattina verso le 11 la Centrale del Suem ha attivato il Soccorso alpino della Val Biois, per un uomo scivolato nel gretto in secca di un ruscello in località Vare. Il 65enne del posto stava trasportando legna con una carriola sull’argine tra due strade non distante dall’abitato, quando ha perso l’equilibrio ed è caduto. L’uomo, che lamentava dolore alla schiena, aveva riportato delle escoriazioni ed era assistito dal fratello e da un’altra persona, è stato aggiunto da una squadra, affiancata dal tecnico di elisoccorso e dall’equipe medica dall’eliambulanza di Pieve di Cadore, verricellati nelle vicinanze. Prestate le prime cure, l’infortunato è stato imbarellato e trasportato per un centinaio di metri fino all’elicottero, atterrato vicino al campo sportivo.