VENETO – Schianto auto-moto, 44enne indagato per omicidio stradale

È indagato per omicidio stradale il turista sloveno 44enne la cui auto è entrata in collisione ieri sera, in Corso Porta Nuova a Verona ,con uno scooter TMax su cui si trovano due 48enni veronesi.

Il passeggero della moto è deceduto all’istante, il conducente è ricoverato in gravi condizioni al Polo Confortini.

La polizia municipale, intervenuta per i rilievi, ha subito informato il pubblico ministero di turno. L’auto coinvolta nel sinistro è una Skoda. L’uomo che la guidava e la famiglia, sloveni, erano in vacanza sul lago di Garda.