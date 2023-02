VENETO – Ruzzola per 500 metri, recuperato Lucky

Durante la salita della normale alla Tofana di Rozes assieme al suo padrone scialpinista, per rincorrere una pernice dopo essere riuscito a sfilarsi il collare con cui era legato, un cane è ruzzolato per 500 metri tra lingue di neve e salti di roccia. Il proprietario è sceso da lui e ha chiesto aiuto attorno alle13. Trasportata dall’elicottero dell’Air service center, convenzionata con il Soccorso alpino Dolomiti Bellunesi, una squadra del Soccorso alpino di Cortina è stata sbarcata in prossimità dell’uomo di Corvara e del suo cagnolone ferito. Dopo aver approntato una barella di fortuna con uno zaino, i soccorritori hanno trasportato l’animale in salita un centinaio di metri, fino a raggiungere un adeguato punto d’imbarco. Accompagnati a valle, Lucky è stato caricato in macchina dal suo padrone per essere subito portato dal veterinario.