VENETO – Prima dose vaccino ad un bambino su quattro

Continua a pieno ritmo la campagna vaccinale in Veneto. Ieri somministrate 43 mila terze dosi mentre 4.165 persone sono state vaccinate per la prima volta. Dall’analisi sulle fasce d’età emerge che i 40enni rimangono la categoria meno vaccinata, se si escludono i bambini da 0 a 5 anni (non vaccinabili) e i bambini dai 5 ai 12 anni, che hanno iniziato recentemente le vaccinazioni. In questa fascia già un bambino su 4 è vaccinato con prima dose (25,9%)