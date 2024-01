VENETO – Pitbull sale da solo sul treno e arriva a Venezia

La segnalazione arriva dai social. Un cane di razza pitbull di 8 mesi si è avventurato in solitaria in una “gita” in treno a Venezia. Sabato scorso, l’animale è salito a bordo del treno presso la stazione di Lison di Portogruaro, situata nel Veneto orientale. Accucciatosi su un posto nello scompartimento, il pitbull osservava fuori dal finestrino, attirando l’attenzione dei passeggeri che hanno immortalato la scena fotografando il simpatico viaggiatore a quattro zampe. La storia è stata poi condivisa sui social media.

“Roky”, questo è il nome del pitbull protagonista, sembra essere abituato a viaggiare in treno fino a Venezia grazie al fratello del suo padrone, Osman Berisa, residente a Portogruaro. Osman ha spiegato che Roky era solito prendere il treno insieme agli uomini della famiglia, talvolta per fare impressione sulle ragazze, e una volta a bordo si sistemava vicino al finestrino per godersi il viaggio ammirando il paesaggio.

La presenza del cane è stata notata da una passeggera che ha immortalato l’insolita scena, condividendo poi l’immagine su Facebook. Il post recitava: “Sul treno regionale Portogruaro-Venezia Santa Lucia delle 8.39, nella stazione di Lison è salito il cane, si è accomodato su un sedile continuando poi la corsa verso Venezia”. Giunta alla stazione di Santa Lucia, l’animale è stato preso in consegna da un agente della Polizia ferroviaria, informato dell’accaduto, che lo ha successivamente trasferito al canile di Mestre. Da lì è stato recuperato e riportato a casa dal suo padrone.