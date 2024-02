VENETO – Piogge fino a domenica: allerta gialla in parte della regione

FINO A DOMENICA TEMPO PERTURBATO CON PRECIPITAZIONI ESTESE. ALLERTA GIALLA PER CRITICITÀ IDRAULICA ED IDROGEOLOGICA SU DUE BACINI DEL VENETO

Il meteo regionale comunica che tra venerdì 9 e domenica 11 febbraio il tempo sarà in prevalenza perturbato con precipitazioni estese, più persistenti e complessivamente abbondanti sulle zone montane/pedemontane, con massimi sulle Prealpi. La fase più significativa è prevista tra il pomeriggio/sera di oggi e la serata di domani. Il limite della neve sarà mediamente intorno ai 1500-1700 m, a tratti più in basso sulle Dolomiti. Tra oggi e domani ci sarà un rinforzo dei venti meridionali in quota e sulle zone costiere.Sulla base di queste previsioni meteo, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile regionale ha emesso un bollettino che, dalle 14 di oggi, venerdì 9 febbraio, alla stessa ora di dopodomani, domenica 11 febbraio, dichiara lo stato di “Attenzione” (Giallo) per criticità idraulica nei seguenti bacini:· Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone (Province VI – BL – TV –VR)· Basso Brenta-Bacchiglione (Province PD-VI-VR-VE-TV)Viene dichiarato inoltre lo stato di “Attenzione” (Giallo) per criticità idrogeologica nel seguente bacino:· Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone (Province VI – BL – TV –VR)