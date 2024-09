VENETO – Pino marittimo si sradica e si appoggia su un condominio

Tra i diversi interventi dei vigili del fuoco in corso di svolgimento al lido di Venezia per il maltempo che ha interessato l’isola, lo sradicamento di un pino marittimo alto oltre 20 metri, in via Andrea Emo, adagiatosi su un condominio. In arrivo da Mestre l’autogrù dei vigili del fuoco necessaria per imbragare l’albero e dare modo ai vigili del fuoco che opereranno dall’autoscala di sramare il pino e provvedere al taglio e la rimozione della grande pianta.

Ancora trenta gli interventi aperti.