VENETO – Parte la campagna per la quarta dose: ecco per chi

E’ pronta a partire in Veneto la campagna vaccinale per l’offerta della quarta dose anti Covid al fine di rafforzare la protezione nei confronti del virus degli ultraottantenni, degli ultrasessantenni fragili e degli ospiti dei presidi residenziali per anziani.

Già da domani, comunica la Direzione Prevenzione della Regione, si partirà con gli ultraottantenni e con le strutture residenziali e a stretto giro con gli ultrasessantenni fragili.

Al vaccino si può accedere presentandosi direttamente ai centri vaccinali attivi della propria ULSS o prenotando attraverso la piattaforma regionale unica (https://vaccinicovid.regione.veneto.it) con le stesse modalità utilizzate per la somministrazione delle dosi precedenti. Il vaccino potrà essere effettuato anche rivolgendosi ai Medici di famiglia aderenti alla campagna.

I Centri vaccinali operativi e gli orari di apertura sono consultabili presso la propria ULSS o sui siti aziendali.