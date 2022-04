VENETO – Operaio muore travolto da un albero

Poco dopo mezzogiorno, i vigili del fuoco sono intervenuti in una zona impervia nel comune di Gosaldo (Belluno, in Località Troi delle Caore) per soccorrere un operaio travolto da un albero durante il lavori di taglio del bosco: deceduto un uomo del posto. I pompieri accorsi da Agordo, hanno messo in sicurezza il luogo. Purtroppo il medico del SUEM, nonostante i soccorsi, ha dovuto dichiarare la morte dell’uomo.

Si tratta di Paolo Marcon, 59enne residente a Gosaldo e dipendente di una società di Fiera di Primiero. L’incidente si è verificato lungo la provinciale 3, a circa 300 metri dalla strada.

Sul posto il personale dello Spisal e i carabinieri. La salma a causa dell’impervietà del luogo è stata recuperata tramite l’elicottero Drago 71 del reparto volo dei vigili del fuoco di Venezia, che è poi atterrato a campo sportivo di Gosaldo, dove la salma è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria.