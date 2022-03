VENETO – Maxi-incendio di sterpaglie

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Alle 11:15 di mercoledì, i vigili del fuoco sono intervenuti all’isola di Sant’Erasmo a Venezia per un incendio sterpaglia nei pressi di Via dei Spironi, che ha rischiato di coinvolgere dei casoni. I pompieri intervenuti con un’autopompa lagunare da Venezia e con l’elicottero Drago 71, hanno iniziato le operazioni di spegnimento che hanno interessato oltre 500 metri quadri di sterpaglia. Oltre 10 i lanci effettuati dall’elicottero. La squadra di terra ha poi provveduto alla bonifica della superficie bruciata. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono in fase di ultimazione.