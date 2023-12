VENETO – Maestre tolgono Gesù dalla poesia di Natale per non offendere i bambini di altre religioni: genitori infuriati

Una recita di Natale è stata organizzata nella scuola elementare De Amicis di Agna, in provincia di Padova, senza includere riferimenti cattolici come il nome di Gesù e la Natività. La decisione è stata presa dalle insegnanti per evitare possibili malumori nelle famiglie dei bambini di altre religioni, come riportato dal Gazzettino.

Tuttavia, questa scelta ha suscitato proteste tra i genitori degli alunni cattolici. Un padre, Francesco, ha raccontato che il saggio è stato modificato lunedì scorso, sostituendo la parola “cucù” al posto di “Gesù”. Alcune famiglie, in segno di protesta, hanno deciso di non far partecipare i propri figli alla recita. Francesco ha esprimuto la sua insoddisfazione, sottolineando la mancanza di comunicazione con i genitori riguardo alle decisioni delle insegnanti.