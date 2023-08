VENETO – Lega: “Traffico Pedemontana aumentato del 70% nei primi mesi 2023”

“Come tanti altri automobilisti percorro spesso la Superstrada Pedemontana Veneta. L’aumento del traffico veicolare è palese, ma invisibile solo a chi usa il piano finanziario dell’opera, e che già prevedeva questo flusso, come ferma porte. Da gennaio a luglio si registra un aumento del traffico del 70 per cento: un aumento sensazionale in così poco tempo, necessario per permettere di valutare in futuro una eventuale revisione delle tariffe”. Così il Presidente della Seconda Commissione consiliare del Veneto, Silvia Rizzotto (Lega – LV)” sull’ennesima artificiosa querelle lanciata dalla sinistra consiliare in Veneto. Il riscontro sulla utilità della opera più importante d’Italia e che abbiamo ogni giorno dagli automobilisti è netto: un considerevole risparmio di tempo per pendolari e trasportatori. Lorenzoni e Zanoni, mi sorge il dubbio, abitino fuori dal Veneto: sono rimasti solo loro due a non rendersi conto dell’inevitabile – prosegue il Presidente della Seconda Commissione Consiliare, Silvia Rizzotto -. Lo diceva già il Pef, ovvero il piano economico finanziario, documento in possesso di tutti i consiglieri regionali: le entrate non avrebbero coperto l’importo del canone dovuto al concessionario per almeno i primi 9 anni dei 39 della concessione. Tutto nero su bianco, tutto previsto. Ogni investimento, infatti, ha bisogno di un periodo di ammortamento. Ma un conto è avere copia del PEF, un conto è leggerlo e un altro ancora è comprenderlo; può accadere che qualcuno si avventuri in comunicati stampa privi di ogni fondamento. Ignora, costui, pure che la Corte dei Conti ha dichiarato a più riprese che il terzo atto aggiuntivo della concessione in essere è più conveniente per la Regione del Veneto rispetto al contratto iniziale. O senza considerare che non appena l’opera sarà completata con il casello di Montecchio, il traffico sarà destinato ad aumentare ulteriormente. Se fosse stato per l’opposizione, quest’opera sarebbe rimasta una cattedrale nel deserto. Noi invece l’abbiamo completata: ne andiamo orgogliosi, a differenza di Zanoni e Lorenzoni che preferiscono percorrere le attuali strade, più trafficate, inquinando così di più di chi usa la Pedemontana” conclude Silvia Rizzotto Presidente della Seconda Commissione consiliare.