VENETO – Le studentesse della ‘scena muta’ all’orale promosse. Donazzan: “Vanno punite”

Si apre il dibattito sulla promozione delle tre studentesse del Liceo Foscarini di Venezia che hanno fatto scena muta all’esame di maturità. Sono state tutte promosse: una con 71, una con 65 e una con 67. un voto abbassato dalla scelta di fare scena muta.

Sulla questione interviene dalle colonne del Corriere l’assessore regionale all’Istruzione ed eurodeputata di Fratelli d’Italia, Elena Donazzan, che non ci sta.

“«”Se molti degli studenti della classe hanno preso un brutto voto nella versione di greco vuol dire che non hanno studiato o che non sono stati preparati abbastanza bene e non hanno raggiunti i livelli sufficienti previsti” ha dichiarato. Donazzan parla di un atto di disobbedienza grave che va punito poiché, anche in presenza di un problema di docenza, entrando nel mondo degli adulti si viene valutati anche sul piano comportamentale. Sul fatto che siano state promosse anche facendo scena muta dice: “«Promosse anche facendo scena muta all’orale? “Evidentemente avevano fatto bene i loro conti, il che vuol dire che non hanno neanche il coraggio di rischiare“»”.