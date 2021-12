Veneto: la neve porta disagi, tamponi rinviati e automobilisti bloccati

Le forti nevicate di ieri hanno portato a diversi disagi per i cittadini, specie nel Trevigiano e nel Bellunese.

L’Ulss Dolomiti oggi, a Feltre, non eseguirà tamponi, così come nemmeno a Tai e ad Agordo; verranno recuperati nei giorni successivi. In tutto l’Alpago invece sono state chiuse le scuole per la giornata di oggi: ieri è caduto mezzo metro di neve e oggi dovrebbero cadere altri 20 centimetri.

Trenta automobili bloccate in Cansiglio, nella piana, dove le persone si erano dirette per trascorrere la giornata in slittino o sugli sci. Sul posto anche bambini: per sbloccare le auto sono dovuti intervenire i vigili del fuoco.

Disagi anche sui treni, con quattro corse cancellate nelle tratte che portano da Conegliano a Belluno.