VENETO – Incendio in negozio di alimentari

La notte scorsa, alle 2:50 di giovedì, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via IV Novembre a Zenson di Piave (TV) per l’incendio divampato all’interno di un negozio di alimentari: nessuna persona è rimasta ferita. I pompieri arrivati da Motta di Livenza con due automezzi, hanno spento il principio d’incendio, che ha causato notevoli danni per i fumi prodotti dalla combustione.

Le cause di probabile natura elettrica per il malfunzionamento di un frigo sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. Le operazioni di soccorso e messa in sicurezza del negozio, al momento inagibile, sono terminate dopo circa un’ora e mezza circa.