VENETO – Maxi rogo in azienda. Altissima colonna di fumo. L’appello: “Tenete chiuse le finestre” (video e foto)

ore 11 – La nota dei Vigili del fuoco

Dalle 8:15, i vigili del fuoco stanno operando in via Puccini a Fiesso d’Artico per l’incendio divampato all’interno di un’azienda calzaturiera: una donna lievemente ferita. Le fiamme sono divampate mentre stava iniziando l’attività lavorativa. Il rogo ha prodotto un’alta colonna di fumo visibile a chilometri di distanza. I vigili del fuoco accorsi da Mestre e Mira con 2 autopompe, 3 autobotti, un’autoscala, il carro aria, altri mezzi di supporto e 25 operatori coordinati dal capo servizio e dal funzionario di guardia, hanno iniziato le operazioni di spegnimento, riuscendo a circoscrivere le fiamme ed evitare un incendio generalizzato. La donna leggermente ustionata alle mani è stata assistita dal personale del SUEM e trasferita in ospedale. Sul posto personale dell’Arpav. Sono ora in corso le operazioni di completo spegnimento e bonifica. Le cause dell’incendio sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco.

Un vasto incendio è scoppiato in un’azienda di Fiesso D’Artico stamane intorno alle 8. Si tratta del capannone di un suolificio (Suolificio padovano, azienda che si occupa di verniciatura di suole di scarpe) in via Puccini. Un’altissima colonna di fumo visibile a chilometri di distanza si è alzata dal luogo dell’incendio allarmando la popolazione, che è stata invitata a chiudere le finestre di casa. Sul posto diverse squadre di vigili del fuoco da Mira, Mestre e Padova. Un forte odore si è diffuso in paese tanto che il sindaco ha invitato la popolazione a rimanere in casa e chiudere le finestre mentre il traffico in zona è completamente in tilt. Ancora ignote le cause del rogo.