Veneto in carcere da due mesi in Venezuela, la famiglia: “Il Governo intervenga”

Cresce l’angoscia per Alberto Trentini, cooperante italiano originario di Venezia, fermato il 15 novembre dalle autorità venezuelane e di cui non si hanno più notizie. La famiglia, insieme all’avvocato Alessandra Ballerini, ha diffuso un appello al Governo italiano, chiedendo di avviare un dialogo diplomatico con le istituzioni venezuelane per garantire l’incolumità di Alberto e favorire il suo ritorno in Italia.

Trentini si trovava in Venezuela per una missione umanitaria con l’Ong Humanity and Inclusion, finalizzata a portare aiuti alle persone con disabilità. Secondo quanto riportato nella nota, Alberto era arrivato nel Paese il 17 ottobre 2024 e il 15 novembre, durante uno spostamento da Caracas a Guasdalito, è stato fermato a un posto di blocco insieme all’autista della Ong.

Dalle poche informazioni ricevute, sembra che Trentini sia stato trasferito a Caracas pochi giorni dopo il fermo e attualmente si trovi detenuto in una struttura, senza che siano state formalizzate accuse nei suoi confronti. La famiglia sottolinea che nessuna comunicazione ufficiale è stata fornita dalle autorità venezuelane o italiane.

“Da quasi due mesi non sappiamo nulla sulle sue condizioni – si legge nel comunicato –. Alberto soffre di problemi di salute e non ha accesso a medicine o beni di prima necessità. Nessuno, nemmeno il nostro Ambasciatore, è riuscito a comunicare con lui, nonostante i tentativi.”

I familiari denunciano come inaccettabile il fatto che un cittadino italiano, impegnato in attività umanitarie, sia privato della libertà e dei diritti fondamentali senza alcuna tutela effettiva. “Confidiamo che la Presidente del Consiglio e i Ministri interessati si impegnino con determinazione per riportare Alberto a casa, incolume”, conclude l’appello.