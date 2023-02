VENETO – Immobile abbandonato, “rifugio” dei senza dimora: chiusi tutti i varchi

Nel corso della giornata di lunedì 30 gennaio la Polizia Locale di San Donà ha sovrainteso alle operazioni di pulizia e chiusura di un immobile sito in Viale Primavera, all’intersezione con Via del Veronese.La struttura, fatiscente ed abbandonata da anni, era stata segnalata alla Polizia Locale dai residenti della zona quale dimora abituale di sbandati e senza fissa dimora. Al suo interno si trovavano infatti giacigli di fortuna e rifiuti, tra cui centinaia di cartoni di vino che era stato consumato al suo interno.La Sezione Controllo del Territorio, dopo aver sanzionato la proprietà per plurime violazioni del regolamento di Polizia urbana, ha imposto alla stessa il ripristino delle condizioni di sicurezza dell’immobile, mediante pulizia ed applicazione di pannelli in metallo su tutte le porte, le finestre e qualsiasi altro varco di accesso. La completa chiusura dell’edificio fa seguito ad un primo intervento già eseguito tre anni fa sulla parte abitabile dell’immobile.La Polizia Locale sandonatese coglie l’occasione per invitare i cittadini a segnalare la presenza di altri immobili e locali abbandonati che possano costituire rifugio per sbandati e malintenzionati.