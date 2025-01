Veneto – Il muratore che gli fa i lavori in casa gli ruba gioielli per 3 mila euro

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Un 42enne di nazionalità straniera è stato denunciato dai carabinieri con l’accusa di aver rubato monili e argenteria durante dei lavori di ristrutturazione affidatigli dal padrone di casa.

L’episodio, come riportato in una nota diffusa alla stampa, risale al 31 dicembre scorso. Il proprietario dell’appartamento, che si era rivolto all’uomo per effettuare interventi all’interno della propria abitazione, si è accorto della sparizione di preziosi per un valore complessivo di circa 3mila euro.

Ricevuta la denuncia, i carabinieri delle stazioni di San Marco e Martellago hanno avviato le indagini per ricostruire la vicenda e individuare il responsabile. La perquisizione effettuata presso il domicilio del 42enne ha permesso di recuperare la refurtiva.

L’Arma dei Carabinieri sottolinea che il procedimento penale è ancora in corso e che la colpevolezza del sospettato dovrà essere accertata con una sentenza definitiva.