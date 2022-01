VENETO – Il dato: boom di bambini positivi, uno su quattro cancella la dose

Un bambino ogni quattro, prenotato per il vaccino, non si presenta per ricevere la somministrazione a causa di una positività. Questo il dato che riporta la Usl 3 della Serenissima, un dato che dà l’idea di quanto il Covid stia circolando tra i più piccoli. Lo riporta il Corriere del Veneto.

Per la stessa ragione, anche i dati sulla terza dose sono in forte calo: quattro cittadini veneziani su dieci non hanno ancora ricevuto la terza dose, dato singolare visto che più dell’80 invece aveva completato il ciclo da due. Pochi invece gli aumenti di prime dosi, ma da martedì si attende un’impennata a causa dell’obbligo per i maggiori di 50 anni.