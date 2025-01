Veneto, il Coordinamento degli Ordini Infermieristici contro il presunto corso formazione per OSS strumentisti: “Gravi perplessità su legittimità e responsabilità”

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Il Coordinamento Regionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche (OPI) del Veneto ha preso posizione sulle notizie relative a un presunto corso interno volto a formare Operatori Socio-Sanitari (OSS) come strumentisti in sala operatoria presso un ospedale di Padova.

In una nota ufficiale, il Coordinamento ha chiarito di seguire la vicenda sin dal 18 settembre 2023, quando si è tenuta la prima riunione con i vertici dell’Azienda sanitaria interessata. In quell’occasione, gli Ordini hanno espresso forti perplessità, in particolare sul piano della legittimità e della responsabilità professionale di un percorso di questo tipo, facendo riferimento a precedenti giuridici analoghi e dichiarando la loro contrarietà all’iniziativa.

Una seconda riunione è avvenuta il 23 dicembre 2024, su richiesta dell’Azienda sanitaria. Nonostante alcune modifiche al progetto, il Coordinamento ha confermato la propria posizione contraria, ribadendo le criticità già evidenziate.

Il Coordinamento Regionale degli OPI del Veneto ha annunciato che continuerà a monitorare attentamente la situazione e si riserva di intraprendere ogni azione necessaria a tutela della professione infermieristica.

