VENETO – Fuoco in condominio, due persone intossicate

La notte scorsa, alle 3:15 circa, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Montericco ad Abano Terme per l’incendio di un quadro elettrico del vano scale di un condominio: due persone assistite dal personale sanitario del SUEM per aver respirato del fumo per poi essere trasferite in ospedale. I pompieri arrivati dal locale distaccamento e Padova, hanno evacuato con la scala italiana una persona rimasta bloccata dal fumo del vano scale, mentre gli altri condomini svegliati nel cuore della notte sono riusciti a lasciare in tempo gli alloggi. Interdetto l’uso del condominio fino al ripristino dell’impianto elettrico e della salubrità dei locali interessati dai danni del fumo. Le cause dell’incendio sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. Le operazioni di soccorso sono terminate all’alba.