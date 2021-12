VENETO – Fuoco in casa, uomo muore soffocato

Da poco prima delle 9:30, i vigili del fuoco stanno operando in via Monte Cengio a Curtarolo per un incendio che ha interessato la stanza di un’abitazione: deceduto un uomo per le probabili esalazioni. I pompieri arrivati da Cittadella entrati, nell’appartamento invaso dal fumo, dotati di autorespiratore, hanno rinvenuto l’uomo riverso per terra, che è stato portato fuori. La persona è stata subito presa in cura da sanitari del SUEM, i quali hanno iniziato le operazioni di rianimazione cardio polmonari purtroppo con esito negativo. Le fiamme hanno interessato un divano all’interno di una stanza e sono state subito spente. Le cause dell’incendio sono ora la vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. Sul posto anche i carabinieri.