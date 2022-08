VENETO – Frana in montagna sull’Alemagna, automobilisti bloccati. Allagamenti a Cortina

Dalle 18:45 i vigili del fuoco sono impegnati lungo la statale Alemagna 51 al km 109 in località Fiammes a Cortina d’Ampezzo per una frana ghiaiosa che ha interrotto la statale Alemagna bloccata anche nei pressi di Passo Cimabanche. Frana causata da un violento temporale che ha interessato la zona. Diversi automobilisti sono rimasti bloccati e stanno attendendo l’apertura della strada nel parcheggio di un rifugio. I vigili del fuoco intervenuti da Cortina hanno verificato che non vi fossero mezzi coinvolti. In arrivo in mezzi movimento terra dal comando di Belluno per liberare la strada. Sull’altro versante stanno intervenendo i vigili del fuoco volontari di Auronzo e Dobbiaco. Diversi interventi per allagamenti a Cortina.