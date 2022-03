VENETO – Finisce con l’auto nell’Adige e perde la vita (VIDEO)

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Martedì sera, poco dopo le 21:30, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la SP1 nel comune di Barbona (Padova) per un’auto finita nel fiume Adige: deceduto il conducente. L’allarme è stato ricevuto attraverso il sistema automatico della vettura ad una centrale di soccorso che l’hanno rilanciato alla sala operativa del 115. I pompieri arrivati da Este con il supporto del nucleo sommozzatori di Venezia e l’autogrù da Rovigo, hanno iniziato le ricerche dell’auto dal punto GPS rilevato dove collimava con il guardrail divelto. L’auto è stata rinvenuta poco distante completamente inabissata. I sommozzatori hanno agganciato l’auto che stata issata con all’interno l’autista, purtroppo deceduto, come accertato dal personale medico del SUEM. Sul posto i carabinieri per i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso e recupero dei vigili del fuoco sono terminate alle 2 circa.