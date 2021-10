VENETO – Fiamme in Romea: camion carico di acciaio prende fuoco, pompieri al lavoro (VIDEO)

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Dalle 6:40 di venerdì, i vigili del fuoco stanno operando lungo la strada Romea al km 113 nel comune di Campagna Lupia per l’incendio di un autoarticolato che trasportava lingotti d’acciaio. Nessuna persona è rimasta ferita. I pompieri arrivati da Mira, Mestre e Piove di Sacco con due autopompe, un’autobotte, l’autogrù e 14 operatori, hanno iniziato le operazioni di spegnimento dell’incendio oramai generalizzato dell’autoarticolato. Sono ora in corso le operazioni di rimozione dei lingotti di fonderia e del mezzo dalla sede stradale. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono tuttora in corso.