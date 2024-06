VENETO – Femminicidio di Giada Zanola: in duemila alla fiaccolata: “L’amore non uccide”

In quasi duemila, fiaccole in mano, hanno partecipato ieri sera al corteo per ricordare Giada Zanola, vittima di femminicidio, da parte del compagno Andrea Favaro.

La donna è morta dopo essere precipitata da un cavalcava, epilogo di una lite con l’uomo.

Il corteo è stato aperto dallo striscione ‘L’amore non uccide’.

Subito dietro il sindaco di Vigonaza (Padova) Gianmaria Boscaro con a fianco alcuni consiglieri comunali. Assieme a loro il padre ed i fratelli di Giada, Gino, Federica e Daniel Zanola.

I congiunti di Giada, in precedenza, avevano incontrato Gino Cecchettin, padre di Giulia uccisa dall’ex fidanzato Filippo Turetta.

Il corteo è partito dall’abitazione della vittima per poi, dopo circa un chilometro, raggiungere il luogo dove Giada è precipitata sull’autostrada.