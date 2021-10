VENETO – Fanno pipì in centro storico: multa e Daspo per 3 studenti universitari

Intervento della Polizia Locale di Venezia in Campo Santa Margherita. Gli operatori del Servizio Sicurezza urbana hanno multato 3 studenti universitari (di 19, 20 e 23 anni) domiciliati in centro storico sorpresi a urinare nelle calli vicine al Campo. La multa ammonta a 450 euro ciascuno e l’ordine di allontanamento dalla città per 48 ore. Un altro 19enne è stato multato perché aveva gettato a terra cibo e bevande e hanno sanzionato un 49enne ubriaco sempre in Campo Santa Margherita.

