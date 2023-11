VENETO – Escursionista fermo per troppa neve recuperato dal Soccorso Alpino (FOTO)

Un escursionista, tornato sui propri passi per la presenza di troppa neve, è stato recuperato ieri pomeriggio dall’elicottero del Suem di Pieve di Cadore sulla Ferrata del Campanile Colesei. Il 27enne tedesco, che aveva lanciato l’allarme verso le 16.45 ormai prossimo il buio, non era più in grado di scendere autonomamente, anche per il fatto di non essere attrezzato in modo adeguato alle condizioni trovate. Individuato dall’eliambulanza, l’escursionista, illeso, è stato issato a bordo dal tecnico di elisoccorso con un verricello di 25 metri e trasportato in piazzola a Pieve di Cadore.