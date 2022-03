VENETO – Esce con la cagnolina nella notte e non torna: ritrovato dopo ore

È stato ritrovato assieme alla sua cagnolina, infreddolito, ma in buone condizioni, l’anziano signore di San Nicolò Comelico (BL), per il cui mancato rientro erano scattate le ricerche verso le 14.30. L’82enne era uscito dalla propria abitazione nella notte e i familiari, preoccupati per la sua prolungata assenza, avevano lanciato l’allarme. Il Soccorso alpino della Val Comelico, della Guardia di finanza di Auronzo con un’unità cinofila, i Vigili del fuoco e i Carabinieri avevano iniziato le perlustrazioni dell’area attorno all’abitato, percorrendo strade forestali e i sentieri, finché alle 16.20 circa un uomo che faceva legna in località Collare, a Santo Stefano di Cadore (BL), ed era a conoscenza della ricerca, non lo ha visto venirgli incontro dal bosco. L’anziano è stato raggiunto e accompagnato nella vicina caserma dei Vigili del fuoco, in attesa dell’arrivo dei nipoti.