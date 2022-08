VENETO – Donna scivola sul Monte della Madonna e si frattura una tibia

Ieri poco prima delle 19 il Soccorso alpino di Padova è stato attivato dalla Centrale del 118, per una signora che, passeggiando lungo il Sentiero degli alpini sul Monte della Madonna, era scivolata e si era provocata una probabile frattura alla tibia.

Sette soccorritori, dopo aver raggiunto la 58enne di Padova e averle immobilizzato la gamba, la hanno caricata in barella e trasportata per 200 metri in barella, fino all’ambulanza dei volontari della Croce verde diretti all’ospedale di Abano Terme.