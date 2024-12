VENETO – Donazzan contro l’esibizione di Simba La Rue: “Trapper dannosi per i giovani”

“Dopo aver contribuito all’annullamento della tappa bassanese di Niky Savage, ora chiedo con fermezza che non si svolga a Castelfranco Veneto il concerto di Simba La Rue. Si tratta di una vera e propria battaglia culturale e di educazione di comunità che intendo portare avanti a viso aperto, dopo aver raccolto più di qualche preoccupazione da parte di famiglie e territori”.

Sono le parole dell’europarlamentare veneta di Fratelli d’Italia, Elena Donazzan che, dopo aver contribuito a sollevare la polemica che ha portato all’annullamento del concerto inizialmente previsto a Bassano del Grappa il 22 dicembre del trapper Niky Savage – già accusato di esprimere sessismo nei suoi brani – si scaglia ora contro l’esibizione, in programma il 29 dicembre all’Arena Events di Castelfranco Veneto, di Simba La Rue, al secolo Mohamed Lamine Saida, già condannato dalla Corte d’Appello di Milano a 3 anni e 9 mesi di reclusione per il caso della cosiddetta ‘faida tra trapper’.

“Non possiamo voltarci dall’altra parte di fronte a presunte esibizioni artistiche che nella realtà dei fatti rappresentano veri e propri inni all’illegalità e alla criminalità – attacca Donazzan –. I concerti trapper vanno vietati perché attraverso una fantomatica idea di musica trasferiscono nei giovani esempi diseducativi, fuorvianti e pericolosi, contribuendo ad acuire la piaga delle baby gang che non risparmia i nostri territori – sottolinea –. Senza alcuna ipocrisia dobbiamo dire chiaramente che istituzioni e famiglie hanno il preciso compito di vigilare e favorire un destino positivo per i ragazzi di una comunità, auspicando che congiuntamente i gestori dei locali pubblici scendano a più miti consigli, evitando di organizzare eventi in cui messaggi di violenza e oltraggio alle forze dell’ordine la fanno da padroni”, conclude Donazzan.