VENETO – Coprite i contatori! Le indicazioni di Etra

Quest’anno si presentano in ritardo, ma è importante ricordare che all’arrivo delle prime gelate bisogna preoccuparsi di coprire il contatore dell’acqua, un apparecchio delicato che può soffrire le basse temperature e arrivare a rompersi, costringendo a costose riparazioni quando non anche alla sua sostituzione. È importante intervenire d’anticipo, poiché la rottura del contatore provoca l’interruzione dell’erogazione di acqua.

La difesa del contatore dal gelo con idonei mezzi è di competenza dell’utente, anche quando è all’esterno della proprietà privata. Eventuali sostituzioni di contatori danneggiati sono effettuate da Etra, ma è l’utente a rispondere a proprie spese dei danni, che vengono addebitati direttamente in bolletta.

Come intervenire? È sufficiente inserire del materiale termoisolante all’interno del pozzetto o del vano, tra il contatore e l’ambiente esterno. Si possono usare, ad esempio, pannelli in polistirolo o polistirene.

Attenzione, però: l’intervento di protezione del contatore deve essere effettuato in modo da garantire comunque il libero accesso ai tecnici Etra (art. 26 del Regolamento per la fornitura del servizio idrico). Può accadere che alcuni utenti ricevano una comunicazione relativa a mancate letture in quanto le protezioni che hanno inserito nel pozzetto impediscono l’accesso agli operatori, come per esempio blocchi di materiale isolante che non possono essere spostati se non alzando l’intera piastra contenente i pozzetti o il posizionamento di lastre di lana di vetro o di materiale problematico.

Si ricorda, infine, che qualora il contatore si trovi in zone particolarmente fredde come quelle di montagna e si preveda di non usare continuativamente l’acqua nei mesi invernali, è obbligatorio scaricare completamente l’impianto interno, per evitare rotture delle tubazioni a causa del ghiaccio. Per informazioni contattare il Numero verde del servizio idrico 800 566766, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 20.