Veneto – condannato per tentato omicidio, arrestato latitante

Lo scorso 10 gennaio, i carabinieri di Monteforte d’Alpone, impegnati in un’attività di controllo straordinario, hanno arrestato un uomo condannato per tentato omicidio. L’uomo doveva scontare 12 anni e 8 mesi di pena. L’uomo nel 2019 si era reso responsabile del reato che poi l’ha portato alla condanna, condanna che inoltre aveva fatto scattare nei suoi confronti il divieto di espatrio, oltre che all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria di Verona e l’obbligo di dimora in città.

L’uomo ha anche resistito all’arresto con calci e pugni, guadagnandosi anche una denuncia per resistenza a pubblico ufficiale, prima di essere trasferito al carcere di Padova.