Veneto – Colpo di fucile accidentale: 20enne ferito seriamente al petto

Un ragazzo di 20 anni è rimasto gravemente ferito a seguito di un colpo di fucile partito accidentalmente nella serata di ieri a Portogruaro (Venezia).

Secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri, il proprietario dell’arma, detenuta legalmente, stava mostrando il fucile a un amico quando, per cause ancora da accertare, ha premuto il grilletto. Il proiettile ha colpito il coetaneo al petto, causando una seria ferita.

Immediatamente soccorso, il giovane è stato stabilizzato sul posto e trasportato in elicottero all’ospedale di Mestre. Nonostante la gravità dell’incidente, il ragazzo non sarebbe in pericolo di vita.

La Procura di Pordenone, competente per territorio, ha aperto un’indagine e il proprietario dell’arma risulta ora indagato per lesioni colpose. Le indagini proseguono per chiarire la dinamica esatta dell’incidente.