VENETO – Camion cisterna si ribalta, ferito l’autista: analisi chimiche sul posto

Dalle ore 6:00, i vigili del fuoco stanno operando lungo la statale Romea a Venezia, all’altezza del centro commerciale Nave di Vero per un camion autocisterna finito rovesciato fuoristrada: ferito l’autista. I pompieri arrivati da Mestre, con un’autopompa, un’autobotte, l’autogrù e successivamente il nucleo NBCR (Nucleare Biologico chimico radiologico) e 12 operatori, hanno messo in sicurezza il mezzo ed utilizzando cesoie, divaricatori e martinetti idraulici estratto l’autista rimasto incastrato nella cabina di guida. Il ferito è stato preso in cura dal personale sanitario del SUEM stabilizzato e trasferito in ospedale. Il personale del nucleo NBCR sta operando per mettere del tutto in sicurezza la cisterna che comunque era vuota per così provvedere alla rimozione.