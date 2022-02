VENETO – Cade sul frangiflutti e batte la testa, pescatore salvato in elicottero

La capitaneria di porto e il 118 sono dovuti intervenire, stamattina, per soccorrere un pescatore di 62 anni al Lido di Venezia. L’uomo ha riportato un trauma cranico e si trova ora ricoverato all’ospedale di Mestre, in prognosi riservata.

L’allarme era stato lanciato dalla moglie, che non aveva visto l’uomo rientrare. Una volta spiegato in che zona il pescatore di solito va a cercare i migliori pesci, si è mossa la motovedetta della guardia costiera, che ha iniziato una ricognizione via mare, sinergicamente a quella effettuata a terra dalla polizia. La motovedetta ha poi individuato l’uomo, in stato di semi incoscienza e con una ferita alla testa.

Prestati i primi soccorsi, è stato fatto sopraggiungere l’elicottero che ha trasportato l’uomo al pronto soccorso.