VENETO – Cade con la moto all’alba: muore 29enne

In un tragico incidente stradale avvenuto nelle prime ore di venerdì nel Veronese, un giovane ha perso la vita. Si tratta di Ion Jereghi, di 29 anni, residente in paese.

Secondo quanto emerso, il giovane stava guidando la sua moto a Pescantina, poco prima delle 5 del mattino, quando è caduto all’incrocio tra via Brennero e via Monti Lessini. La caduta è avvenuta autonomamente mentre si trovava sulla moto, all’altezza della rotatoria dei vivai Fontana sulla SS12. Il 118 è intervenuto per fornire le prime cure al giovane, di origine moldava e residente nel comune, ma purtroppo non è stato possibile salvarlo ed è deceduto sul posto.

Sul luogo dell’incidente, per eseguire i rilievi necessari, sono intervenuti i carabinieri del radiomobile di Peschiera e quelli della stazione di Pescantina.