VENETO – Boscaiolo colpito da una pianta

Attorno a mezzogiorno il 118 è stato attivato per un boscaiolo colpito da un grosso ramo durante il taglio di una pianta. A seguito della frustata, il 59enne di Borgo Valbelluna (BL), che si trovava nei boschi di Col Moscher a Lentiai, aveva riportato una ferita alla testa e la probabile frattura di una gamba. Sbarcati con un verricello di 50 metri tra gli alberi, tecnico di elisoccorso ed equipe medica hanno prestato le prime cure all’uomo, per poi imbarellarlo e issarlo a bordo. L’infortunato è stato trasportato all’ospedale di Belluno. Pronta a Cesana in supporto alle operazioni una squadra del Soccorso alpino di Feltre.