VENETO – Blitz antidroga della finanza, 2 arresti e 12 chili di erba sequestrati

Blitz della guardia di finanza di Verona a Peschiera del Garda: in una zona periferica del comune, notato uno strano viavai, le Fiamme Gialle hanno fatto partire le perquisizioni, rinvenendo, con l’aiuto dei cani antidroga Efrem e Zack, 12 chili tra marijuana e hashish. Due persone sono state arrestate e altre tre denunciate.

L’indagine aveva preso il via negli ultimi mesi del 2021, a causa di un viavai insolito di veicoli da una casa sita in una zona periferica del comune. A seguito di alcuni pedinamenti, fermati alcuni dei consumatori con modiche quantità di droga e ottenuto il via libera dell’autorità giudiziaria per la perquisizione, è partita l’operazione.

Sul posto, 12 chili tra hashish e marijuana oltre a 56 mila euro, fruttati dall’attività illecita. Due macedoni di 25 anni sono finiti in manette e condotti nel carcere di Montorio. Gli altri tre, due albanesi e un italiano, sono stati denunciati in stato di libertà.