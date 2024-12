Veneto – Bimbo di 7 anni schiacciato da una motoslitta: è grave

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

CLICCA QUI

Un bambino di 7 anni è attualmente ricoverato in terapia intensiva all’ospedale Santa Chiara di Trento dopo essere rimasto coinvolto in un grave incidente sulle piste della Tognola, a San Martino di Castrozza, nel pomeriggio di ieri, lunedì 16 dicembre.

Secondo una prima ricostruzione, ancora in fase di accertamento da parte della polizia del soccorso piste, il piccolo – residente in provincia di Padova insieme alla famiglia – si trovava vicino a una motoslitta spenta. Era salito sul mezzo per farsi scattare una foto dal papà, ma all’improvviso la motoslitta avrebbe iniziato a muoversi all’indietro per cause ancora da chiarire.

Il bambino, perdendo l’equilibrio, è caduto, mentre la motoslitta ha preso velocità e si è ribaltata travolgendolo.

La chiamata ai soccorsi è arrivata poco dopo le 15:30. Sul posto è intervenuto immediatamente il personale del soccorso piste, seguito dall’elicottero dei vigili del fuoco con a bordo l’equipe sanitaria. Considerata la gravità delle ferite, il piccolo è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Santa Chiara, dove è stato ricoverato in terapia intensiva.

Gli inquirenti stanno lavorando per fare chiarezza sulla dinamica dell’incidente e sulle cause che hanno portato la motoslitta a muoversi. L’intera comunità è scossa dall’accaduto e attende aggiornamenti sulle condizioni del bambino, che restano al momento critiche.