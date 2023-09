VENETO – Baby gang rapisce e tortura un ragazzo: 4 arresti

Fonte Ansa – Quattro giovani tra i 18 e i 30 anni avrebbero rapito, sottoponendolo a pesanti umiliazioni e vessazioni, un ragazzo di 20 anni perché li aveva denunciati. Sono stati per questo arrestati dalla squadra Mobile di Verona e portati in carcere.

Il provvedimento, emesso dalla procura scaligera, segue l’accusa di sequestro di persona, tortura e rapina.

Le indagini sono partite la notte del 30 agosto scorso, a seguito di una segnalazione giunta alla centrale operativa della Questura riguardante un giovane indiano, fuggito dopo un presunto rapimento da parte di un gruppo di persone.

La vittima sarebbe stata caricata a bordo di una Mercedes dai quattro indagati, che lo avrebbero trasportato in aperta campagna dove lo avrebbero trascinato fuori con violenza. Lì, sul terreno, lo avrebbero costretto a denudarsi e a mettersi in ginocchio, legandogli le mani e infilandogli ripetutamente un ago sotto le unghie, per poi farlo alzare e camminare per duecento metri.

Infine, lo avrebbero nuovamente obbligato ad inginocchiarsi per prenderlo a calci e pugni, e colpito su tutto il corpo con una frusta e un bastone.

Un giovane sarebbe stato denunciato dalla vittima per estorsione in giugno. Uno degli altri indagati sarebbe stato denunciato nel 2022, sempre dalla stessa vittima, per sequestro di persona e poi arrestato insieme ad altri componenti di una baby gang cittadina nota come “Qbr”. Secondo gli investigatori si sarebbe trattato, di una vera e propria “resa dei conti” da parte del gruppo di giovani, tutti arrestati e portati nel carcere di Verona.